Бывший министр экономики Украины рассказал о деградации страны

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Грузия готовится открыть сухопутные границы вслед за воздушными для привлечения туристов. Власти страны рассчитывают сделать это к летнему сезону, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление министра экономики и устойчивого развития страны Натии Турнавы.

Открытие сухопутных границ, над которым мы работаем, будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, и, думаю, к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы так же, как...