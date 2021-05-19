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Бывший министр экономики Украины рассказал о деградации страны

03:20, 20 мая 2021
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что резкая деградация страны началась после государственного переворота 2014 года. Своё заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

Точкой перелома стал конец 2013 — начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада, — подчеркнул он.

Бывший министр добавил, что именно после названных событий деградация Украины серьёзно ускорилась.

Ранее стало известно, что Украине стоит отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, так как указанные государства не входят в Европейское энергетическое сообщество. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Он занял свой пост в апреле 2021 года.

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