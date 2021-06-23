Бывший иранский президент предрёк крах США

Ядерное оружие неспособно предотвратить крах США как лидера глобального миропорядка. Об этом в разговоре с журналистами заявил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, передаёт Lenta.ru.

Политика спросили, могут ли ядерные бомбы США остановить крах мирового господства страны. По его словам, едва ли в мире есть хоть один мудрый человек, который дал бы на это положительный ответ. Как рассказал экс-президент, в 2005 году он встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным и задал ему аналогичный вопрос, но касающийся распада СССР.

Оружие было высокоразвитым, да, но оно не остановило крах СССР. Потому что оружие в принципе не может улучишь человеческие отношения. Сегодня в упадок приходит капиталистическая система миропорядка, возглавляемая Америкой. Все затраты на производство ядерного оружия излишни, поэтому от него нет никакой практической пользы. Его производство и накопление является бесчеловечным актом, — добавил Ахмадинежад.

Ранее стало известно, что победа на президентских выборах в Иране консерватора Ибрахима Раиси вызвала вопросы по поводу продвижения переговоров в Вене, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В процессе диалога Тегеран настаивает на снятии абсолютно всех санкций, введённых против него в эпоху экс-президента США Дональда Трампа. В наборе этих мер есть и те, которые касаются самого Раиси: в 2019 году Белый дом решил «наказать» политика по обвинению в массовых расправах над иранской оппозицией.