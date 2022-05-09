Бывшие украинские боевики рассказали о психах и судимых в ВСУ

Фото Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержанные в Харьковской области бывшие боевики рассказали, что украинские военкоматы призывали на службу людей с проблемами психики, судимых, а также наркоманов и алкоголиков. Откровения боевиков приводит РИА Новости.

Некто Анатолий Мусорованский, служивший в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, стоявшей во время карательной операции против Донбасса между Мариуполем и Волновахой, рассказал, что был призван в армию, несмотря на судимость. Срок бывшему боевику дали за хранение боеприпасов, также у него есть четыре привода в психбольницу.

В армию призвали меня в 2020-м году, я пробыл там шесть месяцев, — сказал экс-каратель.

Мусорованский добавил, что предоставил в военкомат все необходимые справки, но военком их просто проигнорировал.

Другой экс-боец ВСУ, Александр Кириченко, был трижды судим: за хулиганство, кражу алюминия и «самоволку». По его словам, он сам пришёл в 2019 году в военкомат и попросился в армию, потому что не было работы. Его зачислили в 53-ю отдельную механизированную бригаду, которая находилась в подчинении у националистов.

Кириченко сообщил, что среди мобилизованных порядка 70% были с судимостями, в последнее время их стало около 30%. После зачисления в бригаду Кириченко потерял отца, стал злоупотреблять алкоголем и был уволен за «несоответствие».

Есть там и наркоманы, которые колются, траву курят, — добавил экс-боец ВСУ, пояснив, что наркотики приходят карателям в посылках через компанию «Новая почта».

Ранее попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны «Донбасс» рассказал, что украинские военные применяют боевые наркотические препараты, подавляющие чувство страха перед боем. Он добавил, что чаще всего такие вещества употребляют добровольческие нацбатальоны.