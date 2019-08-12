https://static.news.ru/photo/e6ce436e-bd90-11e9-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/via Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности страны Орозбек Опумбаев.

Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота, — цитирует его РИА Новости .

По его словам, экс-президент заранее подготовился к столкновениям своих сторонников и спецназа. В доме Атамбаева был обнаружен целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты и ружья.

Столкновения силовиков и сторонников политика начались вечером 7 августа возле его резиденции в Кой-Таше при попытке его задержать. Окружение Атамбаева оказало вооружённое сопротивление, в результате которого был убит спецназовец и пострадали люди.

Штурм резиденции продолжался почти сутки. Экс-президента в итоге поместили в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа. Атамбаева подозревают в коррупции. Он, в свою очередь, все обвинения отвергает.

Ранее, как писал News.ru, число пострадавших в ходе столкновений у резиденции экс-президента Киргизии выросло до 136. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжают получать лечение 14 пострадавших.