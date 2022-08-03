Бутина назвала несправедливым предложение США по обмену заключенными

Фото: vk.com/butina_maria

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина

Предложение Вашингтона обменять российского бизнесмена Виктора Бута на осужденного за шпионаж Пола Уилана и обвиняемой в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер можно назвать несправедливым, так как обмен должен быть равнозначным, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она пояснила, что при таком обмене Вашингтон должен передать Москве двоих заключенных, пишет Lenta.ru.

Сейчас американская сторона пытается переключить повестку, мол, давайте обсудим, как мы это будем это делать, хотя на самом деле мы не договорились, что непосредственно мы будем делать. Российская сторона предлагает иной вариант: она говорит, что это должно быть два на два, — уточнила Бутина.

Ранее в Белом доме сообщили, что РФ ответила на предложение об обмене заключёнными «контрпредложением», однако Белый дом не счёл его серьёзным и заслуживающим обсуждения.

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Пол Уилан приговорён к многолетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осуждён за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена Бута на американцев с российским коллегой Сергеем Лавровым.



