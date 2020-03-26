https://static.news.ru/photo/9c871e92-6f52-11ea-907c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Королевский флот Великобритании заявил о «необычно высокой активности» российских военных моряков в Северном море и проливе Ла-Манш. Британцы насчитали семь кораблей.

Военно-морской флот завершил операцию по слежке за российскими военными кораблями, — передаёт издание Metro.

По информации российского ВМФ, в Северном море прошли учения Балтфлота. Большие десантные корабли «Минск» и «Калининград» вместе с корветами «Бойкий» и «Стойкий» отработали уничтожение подводных лодок условного противника. Ударная группа из корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» подготовилась к защите от воздушного нападения и атаке на вражеские корабли. Морской танкер «Кола» отработал заправку на ходу.

Основная задача плановых походов кораблей в Северное море — обеспечение постоянного военно-морского присутствия Балтийского флота и демонстрация Андреевского военно-морского флага в зоне его ответственности, — говорится в сообщении ВМФ.

Как писал NEWS.ru, 23 марта в акваторию Чёрного моря вошла группа боевых кораблей НАТО, включающая турецкий, румынский, итальянский и канадский фрегаты.