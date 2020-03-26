Королевский флот Великобритании заявил о «необычно высокой активности» российских военных моряков в Северном море и проливе Ла-Манш. Британцы насчитали семь кораблей.
Военно-морской флот завершил операцию по слежке за российскими военными кораблями, — передаёт издание Metro.
По информации российского ВМФ, в Северном море прошли учения Балтфлота. Большие десантные корабли «Минск» и «Калининград» вместе с корветами «Бойкий» и «Стойкий» отработали уничтожение подводных лодок условного противника. Ударная группа из корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» подготовилась к защите от воздушного нападения и атаке на вражеские корабли. Морской танкер «Кола» отработал заправку на ходу.
Основная задача плановых походов кораблей в Северное море — обеспечение постоянного военно-морского присутствия Балтийского флота и демонстрация Андреевского военно-морского флага в зоне его ответственности, — говорится в сообщении ВМФ.
Как писал NEWS.ru, 23 марта в акваторию Чёрного моря вошла группа боевых кораблей НАТО, включающая турецкий, румынский, итальянский и канадский фрегаты.