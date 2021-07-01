Британские учёные представили расширенный список симптомов COVID-19

Официальные рекомендации, принятые в Великобритании, включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. Британские учёные опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков.

Авторы публикации считают , что их труд позволит выявлять больше случаев смертоносной инфекции на ранней стадии. Они предлагают учитывать не только официальные рекомендации и тесты ПЦР, но также комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.

Если официальный набор симптомов (кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса) помогает выявить только 69% заражённых коронавирусом, то комбинация с большим охватом (плюс усталость, диарея, головная боль, боль в горле) — уже 96%. Учёные назвали показательные признаки и для разных возрастных групп. Так, для молодых людей до 17 лет это головная боль, для лиц старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Используя комбинации признаков, считают учёные, можно будет увеличить выявляемость инфекции на ранних стадиях как минимум на треть.

Ранее стало известно, что в нескольких странах происходит процесс вытеснения других штаммов коронавирусной инфекции лямбда-вариантом. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Он подчеркнул, что речь идёт о странах, которые столкнулись с ростом числа новых случаев заболевания.