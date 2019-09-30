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Лидеры оппозиционных партий планируют вынудить премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить дату выхода Великобритании из Евросоюза.

Они проведут встречу в офисе Лейбористской партии Джереми Корбина и обсудят изменения законодательства, чтобы обязать Джонсона запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая описывает процесс выхода государств-членов из ЕС.

Оппозиционные партии хотят установить контроль над повесткой дня на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть спустя два года после официального уведомления о своём решении. Но депутаты Палаты общин парламента Соединённого Королевства три раза отклоняли вариант соглашения об условиях Brexit, достигнутых экс-премьером страны Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.

Как ранее писал News.ru, британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра королевства Бориса Джонсона редкую для страны процедуру импичмента.