Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

Великобритания из-за ситуации на Украине ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В качестве ограничений называется заморозка активов, следует из соответствующего списка британского МИД.

При этом в документе не поясняется , о каких именно активах российских высших чиновников идёт речь, есть ли они. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде объяснил, что российский лидер хранит деньги в банке «Россия», и организация уже под санкциями. Он уточнил, что для любого представителя высшего руководства страны такие санкции не болезненны.

В Британии пояснили причину введения ограничений. Там считают, что Путин отвечает за политику правительства РФ и является главнокомандующим вооружёнными силами, которым в феврале отдал приказ «начать вторжение на Украину». Что касается Лаврова, то в Форин-офисе называют его одной из ключевых фигур, принимающих решения, следовательно, дипломат «вовлечён в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее стало известно, что 25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил: министры иностранных дел стран ЕС включили в список санкций президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС. В список, по словам Борреля, попали ещё 26 россиян. Среди них — «группа депутатов Госдумы», которые проголосовали за начало военной спецоперации России на Украине.