Британия признала убийством смерть соратника Березовского Николая Глушкова

Великобритания признала насильственной смерть ближайшего соратника Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова. По заявлению коронера Чиньере Инияма Глушков был задушен.
Заявление прозвучало в Коронерском суде западного Лондона.
С учётом всей документации, всех собранных доказательств Николай Глушков умер в результате противоправного убийства, — приводит ТАСС слова коронера.
Глушков был найден мёртвым в своей лондонской квартире 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд признал, что причиной стало убийство бизнесмена, но полицейские назвали смерть Глушкова «необъяснимой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство России в Великобритании вновь потребовало у МИД королевства предоставить данные о расследовании смерти экс-замглавы «Аэрофлота» Николая Глушкова. Заочно приговорённый на родине к восьмилетнему тюремному сроку за хищения у авиаперевозчика, он умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года.