Британия признала убийством смерть соратника Березовского Николая Глушкова

https://static.news.ru/photo/6a7f5372-9974-11eb-bf47-96000091f725_660.jpg Николай Глушков Фото: ru.wikipedia.org /https://cdn.postnews.ru/files/94703930e85c573f15018cfb53b60ad24573beb8541860233d15995b4fc1ebf0.jpg,

Великобритания признала насильственной смерть ближайшего соратника Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова. По заявлению коронера Чиньере Инияма Глушков был задушен.

Заявление прозвучало в Коронерском суде западного Лондона.

С учётом всей документации, всех собранных доказательств Николай Глушков умер в результате противоправного убийства, — приводит ТАСС слова коронера.

Глушков был найден мёртвым в своей лондонской квартире 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд признал, что причиной стало убийство бизнесмена, но полицейские назвали смерть Глушкова «необъяснимой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство России в Великобритании вновь потребовало у МИД королевства предоставить данные о расследовании смерти экс-замглавы «Аэрофлота» Николая Глушкова. Заочно приговорённый на родине к восьмилетнему тюремному сроку за хищения у авиаперевозчика, он умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года.