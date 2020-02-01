Британия празднует выход из Евросоюза, которого ждала более трёх лет. Главным местом празднования стала Парламентская площадь в Лондоне.
Люди поздравляют друг друга, поют песни, скандируют: «Мы это сделали!». В руках британцы держат флаги и плакаты. В воздухе гремит салют,
К жителям Британии обратился Борис Джонсон, который назвал это событие как «необычайный поворотный момент в жизни страны».
Это тот момент, когда наступает рассвет и поднимается занавес нового акта в нашей великой национальной драме, —
цитирует премьера таблоид The Sun.
We're out! Britain has officially left the EU— The Sun (@TheSun)
https://t.co/HTwQk1Cnws pic.twitter.com/UgYHvl4NVn January 31, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Об этом
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