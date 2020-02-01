https://static.news.ru/photo/08227df4-448d-11ea-8c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Британия празднует выход из Евросоюза, которого ждала более трёх лет. Главным местом празднования стала Парламентская площадь в Лондоне.

Люди поздравляют друг друга, поют песни, скандируют: «Мы это сделали!». В руках британцы держат флаги и плакаты. В воздухе гремит салют, сообщает Пятый канал.

К жителям Британии обратился Борис Джонсон, который назвал это событие как «необычайный поворотный момент в жизни страны».

Это тот момент, когда наступает рассвет и поднимается занавес нового акта в нашей великой национальной драме, — цитируе т премьера таблоид The Sun.

We're out! Britain has officially left the EU https://t.co/HTwQk1Cnws pic.twitter.com/UgYHvl4NVn — The Sun (@TheSun) January 31, 2020