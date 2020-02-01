Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Британия празднует выход из Евросоюза, которого ждала более трёх лет. Главным местом празднования стала Парламентская площадь в Лондоне.

Люди поздравляют друг друга, поют песни, скандируют: «Мы это сделали!». В руках британцы держат флаги и плакаты. В воздухе гремит салют, сообщает Пятый канал.

К жителям Британии обратился Борис Джонсон, который назвал это событие как «необычайный поворотный момент в жизни страны».

Это тот момент, когда наступает рассвет и поднимается занавес нового акта в нашей великой национальной драме, — цитирует премьера таблоид The Sun.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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