Британцы возмутились одним словом из речи Путина в День Победы

https://static.news.ru/photo/6b2d8660-b33a-11eb-8731-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Речь президента России Владимира Путина на День Победы 9 мая вызвала резонанс в Британии. Журналисты Daily Mail cчитают, что российский политик изменил одно слово в своём выступлении, которое касалось заслуг союзников во Второй мировой войне.

В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе, — говорится в стенограмме выступления президента РФ, которая выложена на сайте Кремля.

Британские журналисты считают , что изначально в речи Путина вместо слова «один» было прописано «един», но президент внёс в речь изменения. Многие британцы возмутились, что российский лидер в своём выступлении обделил заслуги союзников, чем подчеркнул, что на советский народ легли основные тяготы в противостоянии с фашистской Германией.

Читатели издания отмечают, что Британия помогала СССР продовольствием, оружием, танками и самолётами. Они подчёркивают, что победа во Второй мировой войне была общей. Правда, такой точки зрения придерживаются не все пользователи сайта Daily Mail. Некоторые напомнили, что со стороны СССР в войне погибли 24 млн человек, а Великобритания потеряла 350 тысяч.

Путин сказал, что русские в одиночку участвовали во многих ключевых сражениях, и это правда. Я уверен, что без огромных усилий со стороны России исход войны был бы другим, — написал один из пользователей.

Он подчеркнул, что Британия и США были плохими союзниками.

Ранее журналисты британской газеты The Times посчитали, что в ходе своей речи на параде Победы Путин оставил Западу пугающее предупреждение. Так в редакции газеты отреагировали на слова российского лидера о «недобитых карателях».