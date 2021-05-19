Британцы оценили угрозу от российской военной базы в Арктике

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на статью об угрозе, исходящей от российской военной авиабазы Нагурское, которая находится на Земле Франца-Иосифа в Арктике.
Журналисты издания
Читатели газеты усомнились в доводах журналистов о российской угрозе. Они отметили, что Россия находится значительно ближе к Арктике, чем Великобритания к Гибралтару, поэтому непонятно, почему Лондон пытается претендовать на эту территорию.
Слушайте, это русские территориальные воды, и они принадлежат России, — написал пользователь lorraine2222.
Ещё один читатель сыронизировал на тему строительства Россией военной базы на своей земле, отметив, что Великобритании теперь придёт конец. Комментатор с ником Pusser1975 пошутил, что с проблемой обязательно разберётся американский лидер Джо Байден, правда, есть нюансы.
Если разбирательство займёт не больше 15 минут. Потом он просто заснёт! — написал мужчина.
Ранее читатели немецкой газеты Welt призвали к разделу российской Арктики. Они возмутились размерами России и предложили хотя бы отобрать у неё часть территорий.