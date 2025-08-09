Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 19:52

Бразилия опасается пошлин из-за связи с Россией

Бразилия опасается стать новой жертвой Трампа из-за российского топлива

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/IMAGO/Global Look Press

Бразилия опасается, что может стать новой мишенью президента США Дональда Трампа из-за поставок российского топлива, передает Financial Times. Поводом для таких опасений стали введенные пошлины в отношении Индии. По мнению бразильских политиков и представителей отрасли, эта ситуация может повториться и в их случае.

Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией, — высказался бразильский сенатор Карлос Виала.

Он напомнил, что страна импортирует из России значительные объемы дизельного топлива и удобрений. Глава бразильской ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо подчеркнул, что зависимость от российского дизеля — это риски введения новых американских тарифов. При этом, как рассказал изданию источник в отрасли, Москва предлагала Бразилии скидки на дизельное топливо, которые достигали 30%.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен обсудить с Индией и Китаем ответ БРИКС на введенные Дональдом Трампом торговые пошлины. По его словам, лидеры оценят последствия этих мер для каждой страны и определят совместные действия. Он добавил, что его страна не имеет никаких преимуществ в переговорах с США.

