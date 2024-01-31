Политолог предрек Украине критический момент Политолог Бортник: Украину ждет критический момент через полгода

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Критический момент на Украине без военной помощи США наступит через шесть месяцев. Сейчас в целом наблюдается тенденция на снижение помощи Запада украинской стороне, отметил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Критический момент — шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать, — пояснил Бортник.

По словам политолога, коллективный Запад постепенно снижает объемы помощи Украине, в результате чего ситуация на фронте меняется в худшую для Киева сторону. Российские военные, продолжил он, активно продвигаются и отсутствие поставок из США спровоцирует системное отступление ВСУ с линии столкновения и неизбежно приведет к кардинальным изменениям на линии фронта.

После волны значительных объемов поставок вооружений на Украину Запад заинтересовался тем, куда и сколько оружия в итоге поступило. США направили в Киев трех генеральных инспекторов главных ведомств, чтобы проинспектировать ситуацию и осуществить полноценный надзор за переданными средствами.