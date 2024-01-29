Инспекторы из США проверят на Украине, куда делась западная помощь Посол Бринк: инспекторы из США прибыли в Киев для проверки переданной помощи

Фото: U.S. Air Force/Marco A. Gomez

Три генеральных инспектора из ключевых американских ведомств, в числе которых Пентагон и Госдепартамент, прибыли в Киев, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети Twitter (X). Представители США обсудят с местными властями вопрос контроля над распределением предоставляемой украинской стороне помощи.

Рада вновь приветствовать в Киеве троих генеральных инспекторов из Министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID), — написала Бринк.

Американский дипломат добавила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством должны поспособствовать надзору за средствами, которые Вашингтон выделяет Киеву, а также ведению соответствующей отчетности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет счастлив, если Дональду Трампу удастся завершить конфликт за 24 часа. Он добавил, что большинство республиканцев и демократов в Конгрессе США выступают за поддержку Киева. Так украинский лидер отреагировал на речь Трампа, в которой тот упомянул президента РФ Владимира Путина. Тогда экс-глава Белого дома отметил, что в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за сутки.