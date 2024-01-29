Зеленский рассказал, в каком случае он будет счастлив Зеленский: буду счастлив, если Трамп окончит конфликт с Россий в 24 часа

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире германского телеканала ARD, что будет счастлив, если Дональду Трампу удастся завершить конфликт с Россией за 24 часа. Зеленский добавил, что большинство республиканцев и демократов в Конгрессе США выступают за поддержку Киева.

И я скажу вам честно — если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает, — сказал он.

Ранее Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».

Зеленский в ответ на это посоветовал бывшему президенту США сначала «думать, а потом говорить». Киевский политик пояснил, что такой совет когда-то дал ему отец.

Также Трамп заявлял, что мир никогда не был так близок к третьей мировой войне, как сейчас. По его словам, США стали неэффективным государством при администрации его преемника Джо Байдена.