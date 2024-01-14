Трамп заявил, что мир как никогда близок к третьей мировой войне

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова. По словам экс-главы Белого дома, он — именно тот политик, который способен предотвратить конфликт, передает РИА Новости.

Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей, — сказал Трамп.

По мнению республиканца, США при администрации его преемника Джо Байдена стали «слабым и неэффективным государством». Теперь с США не считаются на мировой арене, резюмировал он. Также Трамп заявил, что Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов, и за такие умения членам администрации президента следует преподать урок.

Заявление прозвучало после того, как Байден пригрозил, что представители Республиканской партии «дорого заплатят» за нежелание оказывать финансовую помощь Украине. Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналистов о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена среди американцев в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.