Боррель заявил о введении персональных санкций против Путина и Лаврова

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС включили в список санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС.

В список, по словам Борреля, попали ещё 26 россиян. Среди них — «группа депутатов Госдумы», которые проголосовали за начало военной спецоперации России на Украине. Санкционный список будет опубликован в официальном журнале ЕС, дата публикации пока не называется.

Информацию о введении санкций против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что речи о нормализации отношений с Россией после событий на Украине «быть не может». Боррель при этом заявил, что украинцы «не одиноки и являются частью Европы».

Незадолго до заседания канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что страны ЕС согласовали «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Новые ограничения грозили затронуть 70% банковской сферы России, а также поставок запчастей для воздушных судов в Россию.

Ранее Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Сейчас готовится третий пакет. Он включает в себя возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.