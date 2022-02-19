Боррель усомнился в возможности вступления Украины в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз. По его словам, организация ещё никогда не тратила столько денег, как потратила на Украину, пишет ТАСС.

Так, с 2014 года Украина получила от ЕС €17 млрд. При этом стране предстоит ещё длинный путь из реформ и изменений. Так Боррель ответил на вопрос о возможности экстренного начала переговоров о приёме Украины в Евросоюз.

Украине ещё предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей ещё нужно пройти очень длинный путь к успеху, — добавил он.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тот же вопрос, предложил «развивать с Киевом тесные связи, поддерживать территориальную целостность».

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Украина может «продать» свой нейтральный статус. По его словам, страна откажется от вступления в НАТО только за очень большие деньги.