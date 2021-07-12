Экс-депутат Рады: Украина откажется от вступления в НАТО за большие деньги

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Украина может «продать» свой нейтральный статус. По его словам, страна откажется от вступления в НАТО только за очень большие деньги, пишет «Украина.ру».

Те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии, господина Пристайко, это не просто слова <...> этот человек понимает, в какой ситуации мы оказались в результате той абсолютно провальной внешней политики властей, — пояснил он.

Депутат также выразил уверенность, что причину такой ситуации стоит искать в событиях 2014 года, когда Украина использовала свои попытки вступить в альянс для «раздражения» России. Тем не менее, по его словам, в Киеве уже осознали, что ни Лондон, ни Вашингтон не будут предпринимать конкретных действий для обеспечения безопасности страны. Теперь им приходится искать новые способы защитить себя.

Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что тот ущерб, нанесённый украинской экономике, никто компенсировать его не собирается, — добавил Килинкаров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает, что Альянс нарушил обещание не расширяться на восток. Так он прокомментировал новость о том, что был найден архивный документ, в котором представители внешнеполитических ведомств стран Западной Европы заявляют о невозможности расширения НАТО на восток.