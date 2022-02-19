Столтенберг: НАТО не обещал не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает, что Альянс нарушил обещание не расширяться на восток. Так он прокомментировал новость о том, что был найден архивный документ, в котором представители внешнеполитических ведомств стран Западной Европы заявляют о невозможности расширения НАТО на восток. Об этом сообщил телеканал ARD.

НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре, — рассказал Столтенберг.

Он добавил, что Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года являются документами, согласно которыми все страны Европы могу вступать в Альянс.

Найденный в архивах Великобритании документ 1991 года является «решающим доказательством» обещания западных стран СССР о нерасширении НАТО на восток, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он добавил, что этот документ ставит точку в споре России и Запада в вопросе политики «открытых дверей» НАТО для бывших социалистических республик. Он напомнил, что западные страны и НАТО всецело отрицают данное обещание и отмечают, что все страны должны иметь право на вступление в Альянс.