Экс-аналитик ЦРУ призвал США признать обещание не расширять НАТО на восток

Найденный в архивах Великобритании документ 1991 года является «решающим доказательством» обещания западных стран СССР о нерасширении НАТО на восток, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он добавил, что этот документ ставит точку в споре России и Запада в вопросе политики «открытых дверей» НАТО для бывших социалистических республик.

Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если госсекретарь Энтони Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чём нельзя доверять, — рассказал Макговерн.

Он напомнил, что западные страны и НАТО всецело отрицают данное обещание и отмечают, что все страны должны иметь право на вступление в Альянс.

Немецкое издание Spiegel ранее сообщило о том, что в Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. В ходе встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года представитель ФРГ Юрген Хробог, согласно документу, заявил о недопустимости членства стран Восточной Европы в НАТО.