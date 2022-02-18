Spiegel нашёл архивный документ, подтверждающий нерасширение НАТО на восток

Немецкое издание Spiegel сообщило о том, что в Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. В ходе встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года представитель ФРГ Юрген Хробог, согласно документу, заявил о недопустимости членства стран Восточной Европы в НАТО.

В ходе переговоров «2+4» (об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции. — NEWS.ru) мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы. Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим, — сказано в отрывке документа, который обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон.

Издание при этом отмечает, что представитель ФРГ в своем заявлении, «очевидно, перепутал Эльбу с Одером». До обнаружения документа Шифринсоном он находился в архиве под грифом «секретно».

Силовое сдерживание России является прямой угрозой национальной безопасности страны, заявил накануне президент Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он подчеркнул, что российская сторона не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимой безопасности.