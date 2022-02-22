Боррель посчитал просьбы ЛНР и ДНР о помощи от РФ «опасным шагом»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные к России, указывают на ещё один опасный шаг против суверенитета Украины. Это может закончиться тысячами жизней, написал он в Twitter.
Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР <...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней, — отметил Боррель.
Он считает, что российской стороне стоит «воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию».
Ранее стало известно, что главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина о помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ. Они аргументировали это избежанием жертв среди мирного населения.