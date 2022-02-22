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Боррель посчитал просьбы ЛНР и ДНР о помощи от РФ «опасным шагом»

03:59, 24 февраля 2022
Боррель посчитал просьбы ЛНР и ДНР о помощи от РФ «опасным шагом» Жозеп Боррель Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просьбы ДНР и ЛНР о помощи, направленные к России, указывают на ещё один опасный шаг против суверенитета Украины. Это может закончиться тысячами жизней, написал он в Twitter.

Просьба о помощи от Москвы от так называемых ДНР и ЛНР <...> объявляет об очень опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней, — отметил Боррель.

Он считает, что российской стороне стоит «воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию».

Ранее стало известно, что главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина о помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ. Они аргументировали это избежанием жертв среди мирного населения.

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