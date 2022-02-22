Боррель посчитал просьбы ЛНР и ДНР о помощи от РФ «опасным шагом»

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Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Все они оказались под санкциями, как и некоторые российские банки, сообщает РИА Новости.

Кроме 351 депутата Госдумы в списке оказались более двух десятков физлиц и организаций. Так, под санкции попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, главный редактор МИА...