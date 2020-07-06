Борис Джонсон подстригся и сходил в паб в день снятия COVID-ограничений

https://static.news.ru/photo/41104e64-bf91-11ea-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Великобритании Борис Джонсон подстригся и посетил паб в минувшие выходные. С 4 июля в королевстве наступил очередной этап снятия карантинных ограничений.

О походе Джонсона в парикмахерскую сообщил официальный представитель канцелярии правительства. Однако он не смог сказать, где именно премьер подстригся и сколько это стоило.

Я не знаю таких деталей и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определенно подстригся, и он также пошёл выпить в субботу вечером в паб возле своей загородной резиденции Чекерс, — приводит Evening Standard слова представителя Даунинг-стрит.

Некоторые комментаторы последнее время высмеивали причёску премьер-министра, волосы которого сильно отросли за время эпидеми. Так. ведущий утреннего шоу Пирс Морган сравнил внешность главы правительства с ожившим пугалом Ворзелем Гаммиджем из детского сериала.

Letâs all stay alert, control the virus, save lives and enjoy summer safely. pic.twitter.com/KTN2uWnEU8 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 3, 2020

Британское правительство разрешило возобновить с 4 июля прерванную с конца марта работу пабов и ресторанов, также открылись парикмахерские. Правда, из-за тяжелой экономической ситуации начать работу в первый день смогли немногие заведения — в основном они продавали еду и напитки на вынос или обслуживали посетителей за вынесенными на улицу столиками.

Как ожидается, публика увидит новую стрижку Джонсона во второй половине дня 6 июня: у премьера запланирована рабочая поездка в Йоркшир, которую будут освещать СМИ.

Ранее лидер оппозиции лейборист Кир Стармер опубликовал в Twitter своё фото из парикмахерской, подписав его «наконец-то!».

С начала эпидемии в Великобритании коронавирусную инфекцию подхватили 286 932 человека, 44 305 из них скончались. В числе заболевших был и премьер Борис Джонсон, а также его беременная невеста Кэрри Саймондс. Оба они уже поправились, ребёнок родился здоровым. Мальчика назвали Уилфред Лори Николас. последнее имя дано в честь двух врачей, спасших жизнь Джонсона в больнице, в которой он оказался после заражения COVID-19, писал NEWS.ru.