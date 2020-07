Борис Джонсон подстригся и сходил в паб в день снятия COVID-ограничений

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

О походе Джонсона в парикмахерскую сообщил официальный представитель канцелярии правительства. Однако он не смог сказать, где именно премьер подстригся и сколько это стоило.

Некоторые комментаторы последнее время высмеивали причёску премьер-министра, волосы которого сильно отросли за время эпидеми. Так. ведущий утреннего шоу Пирс Морган сравнил внешность главы правительства с ожившим пугалом Ворзелем Гаммиджем из детского сериала.