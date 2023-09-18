Борьба за зеленый берет: фото состязаний среди судебных приставов В парке "Патриот" прошли престижные соревнования для представителей ФССП России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области прошли финальные испытания на право ношения зеленого берета судебными приставами. Зеленый берет является почетным знаком отличия, символом чести, мужества и профессионального мастерства судебного пристава. Победителей испытаний поздравил заместитель директора ФССП России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Воронин.

Всего в этом году экзамен на право ношения зеленого берета сдавали 112 судебных приставов по обеспечению установленного порядка судов из 61 территориального органа ФССП России. Все они успешно прошли предварительные испытания на уровне своих регионов. Финальный отбор был жестким: прошедшими квалификационные испытания на право ношения зеленого берета признаны 10 человек из 112.

Испытания проводились в пять этапов: силовые упражнения на турниках, зачет по бегу на скорость на 100-метровой дистанции, марш-бросок на выносливость на 10 километров по пересеченной местности в полной боевой экипировке и с автоматом, стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова, поединки по рукопашному бою с профессиональными бойцами, представителями различных видов единоборств.

Система испытаний заимствована из знаменитого экзамена подразделений спецназначения на право ношения краповых беретов. Во время марш-броска экзаменуемым приходится также преодолевать препятствия: либо природные - овраги, броды через водоемы; либо инженерные заграждения - рвы, заборы, колючую проволоку.

Дополнительным испытанием служит упражнение по эвакуации раненых товарищей. Бойцы действуют в парах, где сначала один несет на себе "раненого", а затем они меняются ролями.

Финальное испытание - рукопашный бой. По стандартным правилам экзаменуемый должен выдержать три минуты поединков, причем противники меняются так, что приходится биться постоянно со свежим, еще не уставшим "врагом".

На всех этапах за экзаменом следят медики, а во время испытаний по рукопашному бою используется защитное снаряжение - боксерские шлемы и перчатки. Это необходимо, чтобы избежать лишнего травматизма среди участников.

Торжественная церемония вручения зеленого берета сотрудникам, успешно прошедшим испытания, проводится на мероприятиях, посвященных празднованию Дня судебного пристава.