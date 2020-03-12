https://static.news.ru/photo/728dccd4-6477-11ea-b304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Израильский медицинский центр Шиба был готов к эпидемии ещё за месяц до появления первого заболевшего COVID-19.

Об этом сообщил РИА Новости представитель больницы Стив Вальз. По его словам, медучреждение с первого дня находится в контакте со всемирными организациями, в том числе с правительством Китая. Её первый пациент с коронавирусом поступил в больницу с лайнера Diamond Princess. В настоящее время здесь находятся 24 пациента, в том числе 9-летний мальчик, а также один из врачей больницы, ранее вернувшийся из Франции.

Всего, по данным ВОЗ, число заболевших в Израиле достигло 100 человек.

Ранее Министерство туризма Израиля разъяснило новые правила въезда в страну, введённые из-за коронавируса. Они фактически запрещают пересечение границы иностранцам. Все люди, приезжающие на территорию государства, должны оставаться на обязательном карантине в течение 14 дней. При этом режим предусматривает, что нахождение в домашних условиях и гостиницы не подойдут для самоизоляции, писал NEWS.ru.

По данным на 12 марта, коронавирусом заразились свыше 126 тысяч человек, при этом более 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,6 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.