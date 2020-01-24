Временное правительство Боливии приостанавливает дипломатические отношения с Кубой.
Об этом сообщает МИД страны. По данным ведомства, решение было принято из-за «враждебного отношения» Кубы к Боливии.
МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что решение вступает в силу с 24 января.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент Боливии Эво Моралес назвал возможных кандидатов на пост главы государства. Речь идёт об экс-министре экономики Луисе Арсе, вице-президенте шести федераций производителей коки Андронико Родригесе и двух бывших министрах иностранных дел Диего Пари и Давиде Чокеуанке.
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