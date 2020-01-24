https://static.news.ru/photo/ee8cba8e-3eca-11ea-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Временное правительство Боливии приостанавливает дипломатические отношения с Кубой.

Об этом сообщает МИД страны. По данным ведомства, решение было принято из-за «враждебного отношения» Кубы к Боливии.

МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение вступает в силу с 24 января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент Боливии Эво Моралес назвал возможных кандидатов на пост главы государства. Речь идёт об экс-министре экономики Луисе Арсе, вице-президенте шести федераций производителей коки Андронико Родригесе и двух бывших министрах иностранных дел Диего Пари и Давиде Чокеуанке.