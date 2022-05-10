Более 50% жителей Молдавии высказались против запрета георгиевских лент

Георгиевская лента / Фото shutterstock.com

Более половины жителей Молдавии высказались против запрета георгиевской ленты, исходя из данных опроса, проведённого центром социсследований CBS-Research, передаёт РИА Новости. Отмечается, что опрос проходил с 27 апреля по 6 мая по запросу Института стратегических инициатив и сообщества WatchDog, в опросе участвовали 1111 человека.

Отмечается, что полностью поддержали запрет 20,9% опрошенных, согласились с мерами — 9,6%. Против такого запрета высказался 24,1% опрошенных, 27,3% участников — не поддерживает.

Часть респондентов — 11,6% заявили, что не заинтересованы в этом вопросе, 6,5% воздержались от ответа.

20 апреля в Молдавии запретили георгиевские ленты: президент республики Майя Санду заявила, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории». Однако, по её мнению, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая. В стране местных жителей и гостей страны также начали штрафовать за ношение георгиевской ленты.

В ходе прошедшего 9 мая масштабного Марша Победы в Кишинёве сотрудниками полиции были выписаны 103 штрафа за ношение георгиевской ленты. Начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что среди оштрафованных есть и депутаты.