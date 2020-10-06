Более 20 стран призвали США отменить санкции ради борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/32e8509e-07bb-11eb-b55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Китая и ещё 25 государств призвали США и другие страны Запада полностью отменить санкции для более эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Их совместное заявление было озвучено в комитете по правам человека Генассамблеи ООН.

Мы используем эту возможность для призыва к полному и немедленному снятию односторонних принудительных мер для того, чтобы обеспечить всеобъемлющее и эффективное реагирование на COVID-19 со стороны всех членов международного сообщества, — цитирует заявление Associated Press.

В нём подчёркивается, что самым мощным оружием в преодолении пандемии является международное сотрудничество и глобальная солидарность.

В документе также отмечается, что глава ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар Всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет призывают к отмене санкций, создающих препятствия для реагирования на пандемию.

В числе стран, поддержавших заявление, Россия, Венесуэла, Сирия, Иран и другие.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 35,6 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше миллиона заболевших и более 26,7 млн выздоровели. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (свыше 7,6 млн), Индия (более 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн). Россия занимает четвёртую строчку.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и некоторые западные страны пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счётов со своими геополитическими конкурентами. Вместо консолидации они пытаются воспользоваться кризисом «для ещё более настырного продвижения своих узкокорыстных интересов».