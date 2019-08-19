Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что для восстановления страны необходимо поддержать реальный сектор экономики и отечественных товаропроизводителей.
Политик призвал власти поддержать развитие промышленности, а не бегать «за кредитами по миру». Бойко отметил, что без восстановления мира невозможно развитие Украины.
Это комплексный вопрос. В первую очередь, — это политическое примирение, примирение на востоке Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны, — сказал политик в эфире телеканала «Интер».
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости. По его словам, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова может быть ликвидировано из-за отсутствия заказов и денег на разработку перспективных образцов вооружений.