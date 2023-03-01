Бойцы батальона «Крым» вырвались из украинской засады и спасли женщину Бойцы батальона «Крым» с боем вырвались из украинской засады и спасли женщину в Каменском

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы отряда «Багдад» под командованием Бонда из российского батальона «Крым» рассказали РИА Новости о своих действиях во время боя в Запорожской области. Они сообщили, что в середине января 2023 года попали в засаду, устроенную украинскими военными, и приняли участие в бою.

В редких видеокадрах, полученных от бойцов, запечатлены моменты боя и операции по эвакуации мирной жительницы из села Каменское. Камера была установлена на каске одного из бойцов отряда, который также использовал гранатомет во время боя.

В какой-то момент противник перестал стрелять, и российские военные переместились к домам на окраине Каменского. Именно там они обнаружили женщину, которая подорвалась на мине, получив травмы ног. Бойцы вынесли ее на руках к своей «буханке» УАЗ. Чтобы освободить для женщины место, они выбросили из салона свои сухпайки. Раненую жительницу Каменского они доставили в госпиталь.

Таким образом, бойцы батальона «Крым» вырвались из засады, приняв участие в бою, и спасли мирную жительницу, пострадавшую в результате военных действий.

Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины по причине срыва плана по мобилизации. Отмечается, что военное руководство Украины обвинило военкомов в «крайне вялом» процессе призыва, который занял больше планируемого времени.