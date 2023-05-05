Бог ли Будда, как постичь дзен: 10 главных вопросов о буддизме NEWS.ru изучил ко дню рождения Будды, какие заблуждения связаны с буддизмом в российском обществе

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В месяц вайшакха 2,5 тысячи лет назад, в полнолуние в семье раджи племени шакьев Шуддходаны на территории, расположенной на границе современных Индии и Непала, родился принц, которого назвали Сиддхартха Гаутама. Ровно 36 лет спустя после 49 дней медитации Сиддхартха достиг просветления и стал Буддой, то есть «пробужденным». А еще через 45 лет, также в полнолуние месяца вайшакха, он окончательно покинул этот мир, уйдя в паринирвану — окончательную нирвану, доступную только после смерти физического тела. В историю принц Сиддхартха из племени шакьев вошел под именем Будды, то есть «пробужденного», основателя одной из мировых религии — буддизма.

В 1999 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании в полнолуние месяца вайшакха, которое в этом году приходится на 5 мая, праздник Весак — день рождения, просветления и паринирваны Будды. На Весак большинство буддистов, а их в мире около 500 млн, собираются в храмах перед рассветом, поднимают буддийское знамя и поют гимны, восхваляющие три священные драгоценности: Будду, дхарму (его учение) и сангху (сообщество его учеников). NEWS.ru узнал, какие вопросы и заблуждения связаны с Буддой и буддизмом в российском обществе.

Буддизм — это религия или философия?

По словам религиоведа Ольги Хижняк, многие в России относятся к буддизму не как к религии, а как к философии.

«Наше общество плохо себе представляет традиционный буддизм. У нас проповедь буддизма шла активно с Запада, и там его представляют как учение. У нас самый активный проповедник был датчанин Оле Нидал из школы тибетского буддизма Карма Кагью, у которого очень много либеральных идей. Например, он проповедует свободные отношения полов, хотя традиционный буддизм, конечно, за семью, за детей», — рассказала она NEWS.ru.

Благодаря популяризаторам вроде Оле Нидала люди думают, что это философское учение.

«А это религия, потому что есть храмы, есть культ, причем очень сложный, есть иконография, административно-финансовая система — то есть все признаки религии и церкви. Кстати, наши буряты совершенно спокойно сангху, то есть буддийскую общину, называют церковью. И обижаются, когда им говорят, что буддизм — это не религия», — добавила Хижняк.

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Будда — это бог?

В российском обществе Будда воспринимается как учитель, как историческое лицо. Но народы, которые традиционно исповедуют буддизм, почитают его как божество.

«Все эти подношения, поклоны, возжигания, воскурения — это же все почести божеству. Будда ушел в паринирвану, прекратил перерождения, и где он сейчас — никто не знает. Он показал путь выхода из колеса перерождений, поэтому его почитают», — говорит Хижняк. При этом с конкретными просьбами верующие, по ее словам, обращаются к бодхисаттвам — тем существам или людям, которые стремятся вывести в нирвану всех живых из круга перерождений-сансары.

При этом, пишет религиовед, священник Олег Корытко в своей книге «Религии мира. История духовных поисков человечества», «буддизм часто называют религией без бога. Это верно в том смысле, что буддизм отрицает существование Бога-Творца... Но само существование богов... не отрицается. Но эти божества включены главным образом в наш материальный мир, а во-вторых — толку от них никакого нет, потому что главная задача человека — вырваться из этого мира, а божества сами находятся в плену сансарического бытия».

Что такое карма на самом деле?

В обыденном понимании карма — это этический закон причины и следствия. Однако в более широком смысле она формирует весь мир, в котором мы живем. «Вселенная — это порождение энергии, вызванной состояниями сознания всей совокупности живых существ: все они жили так, что это породило наблюдаемый нами мир. Жаловаться не на кого», — пишет в своей книге Олег Корытко.

Более частное действие кармы пояснила NEWS.ru Алла Намсараева, представитель Иволгинского дацана в Бурятии, одного из главных центров российского буддизма.

«Карма бывает быстро созревающая и долго созревающая, бывает положительная, отрицательная и нейтральная, — говорит она. — Когда говорят о чем-то „вот тебя карма догнала“, это говорят про быстро созревающую карму. То есть ты что-то сделал хорошее или плохое — и в ответ на этот поступок тебе тоже приходит что-то хорошее или плохое. А долго созревающая карма — это то, что может догнать человека еще из прошлой жизни».

Но надо учитывать, что в буддийском понимании карма — это совокупность не только поступков, но также слов и мыслей.

«Карма — это не закон причины и следствия, а поток сознания, который формируется мыслями, словами и поступками. Чем хуже мы думаем, чем хуже мы говорим, тем хуже мы поступаем и тем самым создаем себе черную карму, ухудшаем свое состояние», — отметила Хижняк.

Правда ли, что буддизм — самая мирная религия?

«Это распространенное мнение, но все не совсем так, — считает Хижняк. — Например, монахи, отправляясь в путешествие из одного монастыря в другой, снимали монашеские обеты и брали в руки оружие, потому что дороги кишели бандитами. Или, например, когда англичане в 1904 году подходили к Лхасе, часть монахов предлагала далай-ламе XIII открыть ворота и их встретить с распростертыми объятиями, а другая часть говорила — давайте возьмем оружие и будем сопротивляться».

Буддийские монахи традиционно умели за себя постоять. Например, легендарный монастырь Шаолинь стал признанным центром боевых искусств после того, как его монахи, согласно преданию, в VII веке помогли императору Тай-цзуну удержаться у власти. А в Японии буддийские монахи в XI веке помогли императору Го-Сандзё свергнуть власть регентов из рода Фудзивара.

По словам религиоведа Олега Корытко, существует способ совместить принцип отказа от любого насилия, у буддистов он называется «ахимса», и боевые искусства.

«Физические упражнения (например, в Шаолине. — NEWS.ru) воспринимаются адептами как один из элементов буддийской йоги, а во-вторых, боевые навыки следует применять, только если все попытки избежать конфликта окажутся тщетными, и только для защиты других».

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Будда был один и больше не будет?

По словам Хижняк, в буддизме с самого начала возникла идея преемственности будд. Когда мир морально и духовно деградирует, на землю приходит будда, чтобы проповедовать.

«Вот Будда Шакьямуни — это четвертый будда. А пятый будет Майтрейя — будда абсолютного сострадания. Сейчас он пребывает на небесах, так же как и Будда перед своим воплощением пребывал на небесах. Так же и Майтрейя придет. И когда он достигнет определенного возраста, начнет свою проповедь. Майтрейя — это другой будда. Его почитают во всех основных направлениях буддизма — махаяне, тхераваде и ваджраяне. Ежегодно устраивают праздник Ожидания грядущего будды, очень красивый», — сказала она.

Однако и грядущий Будда Майтрейя — не последний.

«По буддийским книгам, будет тысяча будд. Будда Шакьямуни — четвертый. И время его правления — 5000 лет. 2600 лет уже прошло, и 2400 еще будет. Но в главном храме в дацане обычно на алтаре стоит тысяча будд. В центре — будда текущего периода, но слева и справа — будды, которые еще придут, тысяча будд. Так что в буддизме конца света не предвидится, что радостно», — рассказала NEWS.ru Намсараева.

Нирвана — это рай?

Нирвана, говорит Хижняк, — это наше отношение к тому, что происходит вокруг.

«Все буддисты призваны стремиться к нирване. Для этого нужно освободиться от страстей — зависти, ненависти, алчности и гордыни, которые вызывают все несчастья человека. По мере того как, согласно кармическому закону, очищается наше сознание, преодолевается духовное неведение. Достигнув через очищение сознания покоя и душевного мира, человек попадает в нирвану. Будда достиг нирваны при жизни, в 35 лет. А ушел он из жизни в 80, ушел в паринирвану — окончательную нирвану. Вот ее достигнуть очень трудно», — пояснила эксперт.

Если все перерождаются, значит, в буддизме нет загробного мира?

«Всего есть 32 уровня миров, среди них — нижние миры, миры страданий, — говорит Хижняк. — Это ады, очень красочно расписанные. Есть ады горячие и ады холодные. Есть мир претов — голодных духов, есть мир животных. И есть верхние миры. Миры богов, полубогов и мир людей. Есть мир рая».

«Однако наилучшим считается рождение в мире людей, потому что только в мире людей можно через страдание достичь нирваны, а в идеале — и паринирваны, которую описать невозможно, только говорится в буддийской литературе, что это мир, в котором нет становления, нет времени и нет изменений», — рассказывает Хижняк.

Фото: Thomas Born/Global Look Press

Когда день рождения Будды, все буддисты отмечают его одновременно?

«Нет, 5 мая в Иволгинском дацане не Весак, — возражает Намсараева. — Его празднуют другие буддисты. У нас 5 мая в этом году праздник Калачакры, колеса времени. А день рождения Будды по нашему календарю будет 4 июня. Так бывает, потому что у нас разные астрологические календари. Когда тибетский календарь пришел в монгольский мир, выяснилось, что здесь другая погода. И праздновать Весак в первый весенний месяц, когда у нас совсем холодно, — странно. Поэтому договорились, что иногда они будут не совпадать, монгольский и тибетский календари. Поэтому Весак в этом году одни буддисты празднуют в мае, а в монгольском мире, в том числе российские буддисты, — 4 июня. У нас этот праздник называется Дончод-хурал».

Буддизм оправдывает суицид?

«Рождение в мире человека — это самое хорошее рождение. Еще его называют „драгоценным человеческим рождением“. Поэтому когда говорят, что буддизм оправдывает суицид, это не так. Буддизм не приемлет самостоятельное лишение себя жизни, потому что это драгоценность. За самоубийство, как и за лишение жизни другого человека, существует наказание в виде адов», — говорит Намсараева.

Можно ли познать дзен?

Дзен — это японский вариант названия китайской буддийской школы Чань, в которой большая роль отводится медитативным практикам. Так что дзен — это психотехника и религиозная практика. Но психотехника — это европейский термин.

«Понятно, что в странах традиционного буддизма такого термина быть не может, — отмечает Хижняк. — Там это религиозная практика. Медитация начинается с поклонения, с подношений божествам и с простираний у их ног. Потом уже молитва. В конце это все повторяется и посвящается „благу всех живых существ“. В дзен-буддизме медитация играет более важную роль, но там тоже возжигают воскурения, возжигают лампады».

Иными словами, дзен-медитация — это для буддиста лишь инструмент, а не цель.