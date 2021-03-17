Москва для талибов: Россия показывает свой вес в Афганистане

Начинающиеся 18 марта многосторонние переговоры в Москве по Афганистану стали свидетельством тех сдвигов, которые наметились в отношениях основного дипломатического гаранта — США — со сторонами вооружённого конфликта. Мирные предложения администрации Джо Байдена, как кажется, не подошли ни Кабулу, ни движению «Талибан» (запрещено в РФ). Это заставило оба лагеря переадресовать проблемы другим международным игрокам. Несмотря на то, что подобная ситуация актуализировала роль Москвы, опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: ей будет крайне тяжело сохранить своё влияние на процесс.

Абдул Гани Барадар twitter.com/H_Fatih_1

Организовывая встречу, Россия направила приглашения США, Китаю, Пакистану, а также афганскому правительству и талибам. Первые сообщения о том, что переговоры обещают быть представительными, появились на уровне региональных СМИ. Делегация Кабула включила в себя, по этим данным, главу Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллу Абдуллу, бывшего президента Хамида Карзая, а также других крупных политических деятелей. По сведениям афганского помощника по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, не исключено прибытие в российскую столицу Ашрафа Гани. Стороны конфликта решили соблюсти паритет: и правительство, и «Талибан» должны представить по 10 человек с каждой стороны. Делегацию группировки возглавляет мулла Абдул Гани Барадар.

Посетить московскую конференцию выразил готовность и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Это подтвердил Госдепартамент. Тем не менее, заместитель руководителя пресс-службы американского дипломатического ведомства Джалина Портер сделала оговорку, что встреча в РФ не является альтернативой инициированному под эгидой США переговорному процессу в Катаре.

Я хочу прояснить, что это не заменяет другие продолжающиеся консультации в Дохе. Мы пока не планируем проводить какие-либо другие возможные встречи. Когда мы это решим, мы обязательно сообщим, — уточнили в Госдепе.

Сам Катар также получил приглашение поучаствовать в российской конференции.

Американская сторона недавно разработала новые мирные инициативы, отличающиеся от тех, которые предлагала администрация Дональда Трампа. Так, Халилзад направил письмо Гани с новым планом, который содержал предложение о создании переходного правительства с включением талибов. То же послание было направлено боевикам. Стороны отреагировали предсказуемо.

Я не готов передать власть кому-либо, кто не был избран путём всенародного голосования, — отметил Гани недавно, аргументировав, что у Кабула «есть план действий, основанный на постоянном мире, национальном единстве страны и конституции».

Интересно, что одним из пунктов американской инициативы является проведение масштабной мирной конференции в Турции. Соответствующая подготовка уже начата. Как ожидается, она состоится в апреле.

Попытки США перезапустить процесс урегулирования вызывают усмешку у Москвы.

То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое «уходим-остаемся, остаёмся-уходим». Причём это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов — то «уходим», то «остаёмся», — заявил в разговоре с казахстанским агентством Тенгриньюс министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что предупреждал и американских, и британских коллег: уходить надо тогда, когда есть уверенность, что в Афганистане наладилась мирная жизнь, и когда у «местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков».

Sayed Mominzadah/Global Look Press

Вероятно, представившийся шанс активизировать свои усилия на афганском треке Москва будет использовать в полном масштабе. Впрочем, в разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что России будет нелегко сохранить своё влияние на мирный процесс и на его участников на протяжении всех этапов.

Есть основание полагать, что большинство кабульских политиков не согласились бы приехать в Москву, если бы не почувствовали «зелёный свет» со стороны Вашингтона. США же нуждаются в сотрудничестве с Москвой для реализации дальнейших шагов, но после подписания мирного соглашения между Кабулом и талибами ситуация может измениться. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

По словам аналитика, отношения между Москвой и талибами также нельзя назвать постоянными: они зависят от конкретной ситуации.

В свою очередь, старший аналитик Международной кризисной группы Эндрю Уоткинс в беседе с NEWS.ru заметил, что последние предложения США по продвижению миротворческих усилий являются большим отходом от предыдущих инициатив и содержат много элементов.

Это заставило государства региона и стороны конфликта спешить с реакцией, совещаться и вести подготовку. Но на сегодняшний день ещё не ясно, как талибы будут отвечать на предложение США о временном правительстве. Эндрю Уоткинс старший аналитик Международной кризисной группы старший аналитик Международной кризисной группы

Все имеющиеся данные, по словам аналитика, свидетельствуют, что «Талибан» отвергнет инициативу с разделением власти, которая не даст боевикам забыть об иностранном вмешательстве.