Бодрящийся Байден выступил в Польше: каким получился его «ответ Путину» В Варшаве Джо Байден гарантировал «друзьям и недругам», что США никогда не оставят Украину одну

Фото: Michal Dyjuk/AP/TASS

Президент США Джо Байден во время выступления у Королевского замка в Варшаве

Президент США Джо Байден во вторник наконец добрался до Варшавы, где его ждали еще вчера, но 20 февраля он незапланированно провел в Киеве. В польской столице Байден второй раз после начала российской СВО выступил с программной речью перед представителями стран НАТО, которым он изложил американское видение ситуации на восточных границах Альянса.

Байден жжёт

Будучи в понедельник в Киеве, Джо Байден пообещал во всеуслышание, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и невзирая на затраты. В Киеве Байдену с готовностью верят на слово — просто нет выбора.

Другое дело — страны НАТО. Там к любым обещаниям приходится прилагать бухгалтерскую калькуляцию с постатейным перечнем затрат «на поддержку независимости Украины и защиту демократии в целом» (как Байден охарактеризовал свою миссию, выступая в Киеве).

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Jonathon Carnell Поставка вооружения

Энтузиазм восточных членов НАТО (так называемой Бухарестской девятки) не нуждается в дополнительных стимулах. Одна только Польша предоставила Украине военно-техническую и гуманитарную помощь в размере $3,8 млрд. Но в Блоке в целом ощущают нарастающий дискомфорт из-за того, что конца-краю кризису на Украине не видно.

В этом смысле оценка Байденом перспектив развития конфликта до сих пор была скорее пессимистичная. Президент США еще пару дней назад утверждал, что российско-украинская «игра» все еще неопределенно далека от эндшпиля и, более того, военная обстановка становится чем дальше, тем запутаннее.

Подействовало ли так на Байдена его общение с Владимиром Зеленским или польским президентом Анджеем Дудой либо сыграли роль какие-то иные причины, но появившись вечером во вторник на варшавской площади внутри стеклянного куба под флагами США, Польши и Украины, Джо Байден звучал уже однозначно оптимистично. Он держался энергично и хорошо владел голосом.

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press Люди слушают выступление Джо Байдена

Никто не сможет отнять у них (украинцев. — NEWS.ru) и у нас наше будущее, нашу свободу. Украина никогда не станет добычей России. Он (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) понимает только одно слово — «нет». Нет, нет, нет. Украина останется свободной, — драматично понизив голос, заявил Байден.

Свою зажигательную речь Байден произнес через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин назвал в послании Федеральному собранию кризис на Украине проявлением глобальной агрессии Запада против России. Об этом же заявил и Джо Байден, когда в Варшаве повторил сделанное им днем ранее заявление, что борьба Украины — это одновременно и борьба за демократию во всем мире.

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

При этом Байден подчеркнул, что в США не считают врагом весь народ России, потому что, по его словам, «это война Путина, а не российского народа».

Мы делаем все возможное, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои преступления. Но США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию, не хотят ее уничтожить. Миллионы русских, которые хотят жить в мире, нам не враги. Это выбор Путина, — заявил Байден.

Но Украина к первой годовщине начала конфликта стоит перед угрозой не только с востока. Западное общественное мнение и проукраинские эмоции грозят оказаться недолгими. Опросы в США показывают, что поддержка политики Белого дома на украинском направлении с каждой неделей ослабевает. Пусть по проценту-двум, но стабильно.

Однако Байден уверенно завил, что НАТО едино как никогда и что мир в целом стал более единым, чем когда-либо прежде. И ни у кого — ни у союзников, ни у недоброжелателей — не должно быть сомнений на этот счет.

В 2024 году я буду принимать саммит НАТО. И мы намерены обеспечить свободу для наших детей и внуков. И защити Бог наших солдат и воинов Украины, -- завершил Байден свою речь.

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press Президент США Джо Байден во время выступления у Королевского замка в Варшаве

Если Байдену не удастся убедить союзников (как политиков, так и население) в том, что игра стоит свеч, проблемы возникнут в первую очередь у самого президента США. Республиканцы в конгрессе прямо ставят под сомнение «альтруизм» его администрации. Поэтому в Варшаве Байден старался объяснить и европейцам, и своим домашним оппонентам, почему, по его мнению, «победа на Украине важна не только для этой страны, а для всей системы международной безопасности в целом».

По словам Байдена, линия противостояния между демократией и авторитаризмом сегодня проходит не только через Украину, но и через Белоруссию и Молдавию.

Китайская грамота

Осложняет ситуацию (с американской точки зрения) и внезапно возросшая активность Пекина, который после года нейтралитета занялся в последние дни продвижением своих миротворческих инициатив.

В Москву прибыл во вторник главный дирижер китайской внешней политики Ван И, и на Западе с некоторой опаской ждут, как может выглядеть посредничество с китайской спецификой. В Вашингтоне на всякий случай приготовились к худшему, предупредив Пекин заранее о наличии неких красных линий, но не объяснив, что произойдет, если Китай проигнорирует эти предупреждения.

Совершенно ясно, что есть что-то, что Китай не может делать и что ему не следует делать. Под этим мы имеем в виду предоставление России военной техники или систематический обход санкций, которые призваны оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии,— заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве

Ожидать, что в Пекине испугаются таких предупреждений, не стоит совершенно точно, потому что сам Китай не хуже, чем США, умеет бросаться громкими угрозами, которые затем оказываются пшиком, сказал NEWS.ru директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.