18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Bloomberg: в РЖД допустили дефолт по выплате европейских бондов

В Bloomberg заявили, что РЖД допустила дефолт из-за невыплаты задолженностей
15:26, 11 апреля 2022
Bloomberg: в РЖД допустили дефолт по выплате европейских бондов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представители компании РЖД допустили возможный дефолт по одному выпуску европейских бондов, пишет Bloomberg. В издании подчеркнули, что речь идёт об облигациях в франках Швейцарии с датой выплаты 14 марта. Уточняется, что российская компания предприняла попытку провести выплату задолженности, однако у неё не получилось это сделать по причине санкционных ограничений.

Комиссия по деривативам признала РЖД неплатежеспособным после несостоявшейся выплаты процентов по европейским облигациям, что стало первым подобным решением с тех пор, как против России ввели санкции, усложнившие финансовые операции, — сказано в сообщении.

В марте Евросоюз вслед за США применил «правило 50%» в рамках антироссийских санкций. Отмечается, что власти ЕС стали анализировать совокупное владение компанией. В том случае, если большинство акций компании совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, то она будет считаться находящейся под санкциями.

Под снакции ЕС, в частности, попали РЖД, КамАЗ, «Совкомфлот», Ростех, а также МФТИ, Минобороны и его структуры, банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк и банк «Россия».

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео