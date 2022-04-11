Bloomberg: в РЖД допустили дефолт по выплате европейских бондов

Представители компании РЖД допустили возможный дефолт по одному выпуску европейских бондов, пишет Bloomberg. В издании подчеркнули, что речь идёт об облигациях в франках Швейцарии с датой выплаты 14 марта. Уточняется, что российская компания предприняла попытку провести выплату задолженности, однако у неё не получилось это сделать по причине санкционных ограничений.

Комиссия по деривативам признала РЖД неплатежеспособным после несостоявшейся выплаты процентов по европейским облигациям, что стало первым подобным решением с тех пор, как против России ввели санкции, усложнившие финансовые операции, — сказано в сообщении.

В марте Евросоюз вслед за США применил «правило 50%» в рамках антироссийских санкций. Отмечается, что власти ЕС стали анализировать совокупное владение компанией. В том случае, если большинство акций компании совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, то она будет считаться находящейся под санкциями.

Под снакции ЕС, в частности, попали РЖД, КамАЗ, «Совкомфлот», Ростех, а также МФТИ, Минобороны и его структуры, банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк и банк «Россия».