Депутат Нилов назвал главные жалобы россиян на работодателей

Чаще всего россияне жалуются на незаконное увольнение, удержание выплат и частое привлечение к сверхурочной работе, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, раньше в топе были отказы работодателей платить пособия — по больничному, беременности и прочие, однако сейчас такой проблемы нет, так как деньги выделяет Соцфонд.
Раньше люди жаловались на невыплату пособий — по больничному, беременности и прочих. Но теперь их платит напрямую Соцфонд, а не работодатель, и проблема исчезла. Незаконные увольнения, удержание выплат при увольнении, частое привлечение к переработкам — вот что теперь актуально, — сказал Нилов.
Ранее адвокат Надежда Борзенко перечислила незаконные случаи увольнения работников. По ее словам, разрывать трудовой договор с человеком нельзя, пока он находится в отпуске или на больничном. Особой защитой, по словам юриста, пользуются беременные женщины и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Она отметила, что сотрудники, совмещающие труд с учебой, не могут быть уволены в период сессии или защиты диплома.