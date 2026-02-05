Депутат Нилов назвал главные жалобы россиян на работодателей

Чаще всего россияне жалуются на незаконное увольнение, удержание выплат и частое привлечение к сверхурочной работе, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, раньше в топе были отказы работодателей платить пособия — по больничному, беременности и прочие, однако сейчас такой проблемы нет, так как деньги выделяет Соцфонд.

Раньше люди жаловались на невыплату пособий — по больничному, беременности и прочих. Но теперь их платит напрямую Соцфонд, а не работодатель, и проблема исчезла. Незаконные увольнения, удержание выплат при увольнении, частое привлечение к переработкам — вот что теперь актуально, — сказал Нилов.