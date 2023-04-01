Bloomberg сообщил о переломном моменте в мировой нефтяной сфере Bloomberg: смещение нефтяных рынков на восток вызвало небывалый спрос на танкеры

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Тенденция к смещению активности нефтяных рынков с Запада на Восток спровоцировало в мире бум строительства нефтяных танкеров, пишет Bloomberg. По информации агентства, многие компании, занимающиеся строительством судов для перевозки нефти, получили заказы, объем которых сильно больше сравнительно с заказами за последние десятилетия.

Как отмечается в материале, пик строительства происходит на фоне «смещения» рынков из Европы в Азию и на Ближний Восток, где быстро возрастает спрос и строятся новые комплексы по переработке нефти. Ввиду этого транспортировка энергоресурсов по морю стала куда более прибыльной.

Согласно информации Bloomberg, компания Braemar в 2023 году зарегистрировала заказы на 38 танкеров, что стало рекордным объемом начиная с 2013 года. Это связано с восстановлением экономики Азии и с конфликтом на Украине. Агентство Kpler Inc., в свою очередь, отметило, что на текущий момент морем перевозится порядка 200 млн баррелей нефти, тогда как в 2022 году показатель составлял 177 млн баррелей.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что поставки российской нефти в Индию достигли рекордных значений в 2022 году, увеличившись в 22 раза по сравнению с 2021 годом. По его словам, это произошло за счет того, что поставки энергоресурсов из России были переориентированы на рынки дружественных стран.