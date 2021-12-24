Bloomberg: Россия продолжила наращивать войска у границ с Украиной

В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской компании Jane's.

По данным компании, на спутниковых снимках показано , что с ноября текущего года к границе с Украиной РФ переместила танки, артиллерийское вооружение и системы ПВО. В Jane's утверждают, что военных на снимках относительно немного, но при необходимости в регион будет оперативно переправлено подкрепление.

C некоторого времени американские СМИ начали размещать данные разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 17 декабря заявил, что разведка указывает на серьёзность российских намерений по обострению ситуации вокруг Украины. Однако эта информация не может быть до конца точной. Он добавил, что сейчас, по оценке США, ситуация остаётся стабильной, поскольку президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении.