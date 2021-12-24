Bloomberg: Россия продолжила наращивать войска у границ с Украиной

В ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Россия продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской компании Jane's.
По данным компании, на спутниковых снимках
C некоторого времени американские СМИ начали размещать данные разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Bloomberg это дало основание
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 17 декабря заявил, что разведка указывает на серьёзность российских намерений по обострению ситуации вокруг Украины. Однако эта информация не может быть до конца точной. Он добавил, что сейчас, по оценке США, ситуация остаётся стабильной, поскольку президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении.