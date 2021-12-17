Салливан заявил, что США не знают намерений Путина

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разведка указывает на серьёзность российских намерений по обострению ситуации вокруг Украины. Однако эта информация не может быть до конца точной, отметил он, выступая в Совете международных отношений, сообщает РИА Новости.

Мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет, — пояснил Салливан.

Он добавил, что сейчас, по оценке США, ситуация остаётся стабильной, поскольку ещё не принято решения президентом Владимиром Путиным.

По нынешней оценке правительства США, он ещё не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось, — заключил помощник президента США.

Ранее стало известно, что государство Украина сейчас полностью потеряно для России как партнёр и союзник. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание украинскими властями своих граждан, отметил он. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России, «ползучее вторжение» НАТО на Украину уже происходит.