Bloomberg: Мордашов подал иск в суд ЕС из-за введения против него санкций

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов подал иск в суд Европейского союза после введения против него санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя бизнесмена. Предприниматель считает, что ЕС совершил ошибку, внеся его фамилию в подсанкционный список. Мордашов намерен отстаивать свои интересы с точки зрения международного права.

Мы считаем санкции против Алексея Мордашова совершенно необоснованными и нелегитимными, и мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом для защиты наших интересов, — заявил представитель Мордашова.

Ранее Европейский союз ввёл четвёртый пакет санкций против России. Под рестрикции попали 14 отечественных бизнесменов и члены их семей, а также 146 сенаторов. Среди лиц, включённых в санкционный список, значатся председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, руководитель VK Владимир Кириенко, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович и другие.

Под очередной пакет санкций Вашингтона попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, Финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.