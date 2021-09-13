Блинкен назвал «Аль-Каиду» не способной на теракты

Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) была ослаблена и сейчас не имеет возможности осуществлять атаки против Соединённых Штатов, сообщает ТАСС. Однако, несмотря на это, власти США намерены соблюдать «предельную бдительность».

Текущая оценка разведсообщества [США] состоит в том, что много лет назад возможности «Аль-Каиды» столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом, — отметил Блинкен.

Политик добавил, что сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) необходимо помнить о том, что произошло «в прошлый раз, когда оно предоставило убежище группировке „Аль-Каида“, а она осуществила атаку» на США.

Блинкен отметил, что американские власти намерены поддерживать тесные контакты с международными партнёрами по этому вопросу.

Ранее администрация Вашингтона пообещала сделать всё для защиты Украины в случае возможной вооружённой агрессии со стороны России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.