Блинкен назвал «Аль-Каиду» не способной на теракты
Сона Рустамова
Сона Рустамова
09:19, 14 сентября 2021
Энтони БлинкенФото: Boris Roessler/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
Читайте нас в Google Новости
Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) была ослаблена и сейчас не имеет возможности осуществлять атаки против Соединённых Штатов, сообщает ТАСС. Однако, несмотря на это, власти США намерены соблюдать «предельную бдительность».
Текущая оценка разведсообщества [США] состоит в том, что много лет назад возможности «Аль-Каиды» столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом, — отметил Блинкен.
Политик добавил, что сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) необходимо помнить о том, что произошло «в прошлый раз, когда оно предоставило убежище группировке „Аль-Каида“, а она осуществила атаку» на США.
Блинкен отметил, что американские власти намерены поддерживать тесные контакты с международными партнёрами по этому вопросу.
Ранее администрация Вашингтона пообещала сделать всё для защиты Украины в случае возможной вооружённой агрессии со стороны России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.