Блинкен: США ответят России в случае агрессивных действий

https://static.news.ru/photo/e1160efa-bbe7-11eb-ba12-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ответит Москве в случае агрессивных действий с её стороны, чтобы защитить свои интересы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью телекомпании CNN, комментируя итоги прошедших на этой неделе в Рейкьявике переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Шеф американской дипломатии дал понять , что в конце концов России предстоит решить, хочет ли она более стабильных и предсказуемых отношений с Соединёнными Штатами.

Если Россия продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на нас или наших союзников и партнёров, мы ответим, и не ради эскалации, не потому что хотим конфликта, но чтобы защитить наши интересы, — сказал Блинкен.

Ранее Лавров сообщил, что во время переговоров в Рейкьявике Блинкен не предоставил доказательств тех претензий, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы. По его словам, в ходе разговора было сказано о претензиях к России по теме вмешательства в выборы, а также о хакерских взломах «каких-то важных систем».

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели первые очные переговоры после назначения новой администрации в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета. По итогам встречи Лавров заявил о готовности Москвы «разгрести завалы», которые касаются дипмиссий двух стран.