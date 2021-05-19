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Лавров: Россия готова «разгрести завалы» в отношениях с США

01:23, 20 мая 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил о готовности Москвы «разгрести завалы», касающиеся работы дипмиссий двух стран, сообщает ТАСС.

Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссии США в России и российской — в США,отметил дипломат.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит на полях Арктического совета.

Ранее стало известно, что представители российского МИД ответили американскому госсекретарю Энтони Блинкену на его слова о «злоупотреблениях» в Крыму. Реакция внешнеполитического ведомства, начинающаяся со слов «без вас обойдёмся», опубликована в Twitter.

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