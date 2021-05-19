Лавров: Россия готова «разгрести завалы» в отношениях с США

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Рамзан Кадыров решит вопрос о своём участии в сентябрьских выборах только после изучения общественного мнения. Глава Чечни готов отказаться от поста, если против него выступят хоть несколько процентов жителей, пишет «Грозный Информ».

Такое заявление сделал сам политик. Он считает, что от партии «Единая Россия» должны выдвигаться только те кандидаты, которые пользуются доверием и уважением людей. А от результатов выборов зависит будущее не...