Основания для оптимизма: каковы итоги встречи Лаврова и Блинкена

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели первые очные переговоры после назначения новой американской администрации. Лавров и Блинкен обсудили ключевые проблемы в мире и вопросы двусторонней повестки. И хотя сама по себе их беседа сенсаций, как ожидалось, не принесла, она стала первым шагом к более активному диалогу двух стран, чьи отношения уже несколько лет переживают откровенный кризис.

Двусторонние переговоры Лаврова и Блинкена состоялись «на полях» министерского заседания Арктического совета в Рейкьявике и привлекли внимание СМИ, пожалуй, больше, чем само мероприятие. Это же уже в начале встречи отметил и Лавров.

Российский министр сразу задал тон переговорам, акцентировав внимание на сложностях взаимоотношений Москвы и Вашингтона и одновременно выразив готовность их решать.

Мы серьёзно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьёзно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для её нормализации. Но наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе, — подчеркнул министр.

В том же ключе выступил и Блинкен, который отметил заинтересованность США в стабильных отношениях с Россией, однако подтвердив, что какая-либо агрессия Москвы в адрес Вашингтона и его союзников не останется без ответа.

Как ожидалось, дипломаты затронули такие темы, как обострение на азербайджано-армянской границе, сирийская война, а также ядерные программы Ирана и Северной Кореи. Помимо этого, Блинкен отдельно заявил о необходимости освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, осуждённых в России, и напомнил о якобы оказываемом российскими властями давлении на оппозицию и некоторые СМИ.

Пол Уилан Валерий Мельников/РИА Новости

По итогам переговоров стороны, по сути, прибегли к той же риторике, что и на старте. Блинкен подтвердил готовность защищать американских граждан, а Лавров отметил наличие серьёзных двусторонних проблем.

«Завалов» очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать, — отметил в то же время глава МИД.

Однако, несмотря на отсутствие прорывных решений или заявлений — в конце концов на первой встрече их и не ждали, — показательна сбалансированная риторика дипломатов и то, на каком фоне прошла встреча. Почти одновременно с переговорами в Рейкьявике стало известно, что в скором времени запланирован ещё один двусторонний контакт: секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретится с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, такого рода мероприятие будет иметь куда большее значение для диалога Москвы и Вашингтона, в то время как линия Лавров-Блинкен — скорее технический канал взаимодействия. Именно на встрече Патрушева и Салливана, считает эксперт, будут детально прорабатываться повестка, дата и место переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена: дипломаты в Исландии ничего конкретного на этот счёт не сказали.

От встречи Патрушева с Салливаном в нынешнем контексте можно также ожидать обстоятельного разговора о «красных линиях»: что каждая из сторон может делать, что не может, и как сделать отношения предсказуемыми. Помимо этого, в повестке предполагается обсуждение стратегической стабильности, проработки мер доверия в космическом пространстве, а также деятельности спецслужб — это не сфера ответственности МИД. Вопрос возможного обмена арестованными, хотя Блинкен и обращался с ним к Лаврову, тоже оказался не по адресу. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

В целом же итоги сдержанной технической встречи в Рейкьявике дают основания для осторожного оптимизма: в условиях регулярных взаимных обвинений Москве и Вашингтону всё же удаётся поддерживать контакты и даже работать на перспективу, пусть пока и на уровне переговоров, а не конкретных шагов.