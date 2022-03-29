Блинкен: ситуация на Украине создаёт проблемы с едой по всему миру

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация на Украине создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Он отметил, что речь идёт о производстве пшеницы, а также цене на газ и нефть. Он подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставки нефти и газа из России, сообщает РИА Новости.

Это создаёт проблемы по всему миру. Цены на энергоносители — ещё одна проблема, — отметил Блинкен.

По мнению дипломата, Россия использует поставки углеводородов в качестве инструмента политики. Блинкен при этом не стал уточнять объёмы поставок американских энергоресурсов европейским партнёрам.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единственным решением, по словам представителя России, будет отказ от односторонних незаконных ограничительных мер. Он охарактеризовал происходящее «безудержной санкционной истерией» Запада.