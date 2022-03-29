Небензя: санкции Запада против РФ ведут к кризису исторического масштаба

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Оружие могут ввозить на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в автомобилях с медицинской символикой. Такое предположение сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости. По его словам, в такой ситуации международная компания может понести очень серьёзные репутационные потери.

Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооружённых сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих...