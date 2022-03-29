Небензя: санкции Запада против РФ ведут к кризису исторического масштаба
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:43, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единсвтенным решением, по словам представителя России, отказ от односторонних незаконных ограничительных мер, сообщает ТАСС.
Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба, — поделился Небензя.
Он охаректеризовал происходящее «безудержной санкционной истерии» Запада.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что условия урегулирования ситуации на Украине должны определить Москва и Киев, Соединённые Штаты не будут их диктовать и забегать вперёд процесса. При этом представитель американского оборонного ведомства отметил, что Россия должна вести переговоры добросовестно. По его словам, Вашингтон не доверяет информации о снижении военной активности РФ на киевском и черниговском направлениях.