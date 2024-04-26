Блинкен пригрозил Китаю в случае поддержки России Блинкен: если КНР не решит проблему с поддержкой России, это сделают США

Фото: Chuck Kennedy/Us State/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Китай обвинил Пекин в том, что он якобы поставляет товары двойного назначения в РФ, укрепляя тем самым российский оборонно-промышленный комплекс. По его словам, КНР столкнется с мерами, если продолжит это делать.

Блинкен отметил, что Пекин не сможет улучшить отношения с Европой, «одновременно поддерживая самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны». Какие именно меры Вашингтон может принять против Пекина, госсекретарь не уточнил.

Как мы уже говорили Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности является [одним из] ключевых интересов США. В ходе наших сегодняшних дискуссий я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы, — пригрозил Блинкен.

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном заявил, что Вашингтон не должен пересекать красные линии Пекина и вмешиваться в дела Китая. По его словам, КНР всегда выступает за взаимное уважение основных интересов.

Агентство Associated Press писало, что беседа Блинкена с Ван И началась с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах и недопонимании. По его информации, разногласия между странами выросли и стали более серьезными, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциального конфликта двух крупнейших экономик мира.