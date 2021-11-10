Блинкен пообещал поставить Украине летальное оружие

США намерены работать с конгрессом, чтобы обеспечить Украине продоление военнйо помощи, в том числе — летальными средствами вооружния. Об этом рассказал в ходе беседы в главой МИД Украины госекретарь США Этони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение, — заявил госсекретарь.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украине пригодится любая военная помощь, поскольку страна заинтересована в укреплении оборонительного потенциала: разведывательной информации, системы ПВО и тому подобного.

Ранее в Пентагоне отреагировали на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море. В ведомстве заявили, что будут проводить операции, как посчитают нужным.