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Блинкен пообещал поставить Украине летальное оружие

00:53, 11 ноября 2021
Блинкен пообещал поставить Украине летальное оружие Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com
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США намерены работать с конгрессом, чтобы обеспечить Украине продоление военнйо помощи, в том числе — летальными средствами вооружния. Об этом рассказал в ходе беседы в главой МИД Украины госекретарь США Этони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение, — заявил госсекретарь.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украине пригодится любая военная помощь, поскольку страна заинтересована в укреплении оборонительного потенциала: разведывательной информации, системы ПВО и тому подобного.

Ранее в Пентагоне отреагировали на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море. В ведомстве заявили, что будут проводить операции, как посчитают нужным.

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